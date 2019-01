Winkelier verdedigt zich na storm van protest nadat kleuter niet naar toilet mocht: “Wat een drama kan men toch maken!”

Zoersel -

“Bristol, de winkel waar mijn dochter van 3 in haar broek moest plassen. ????????????!!!!!”, heeft een jonge moeder uit Halle-Zoersel op Facebook gepost. Haar dochtertje van drie moest tijdens de schoenenjacht bij Bristol Zoersel plots dringend naar het toilet, maar de jonge moeder kreeg geen toestemming. Haar getuigenis lokte direct verontwaardigde reacties uit van andere jonge ouders. Ook de betrokken winkelier heeft intussen gereageerd. Volgens hem is hij dit niet wettelijk verplicht en moet hij anders 30 keer per dag met klanten naar het toilet.