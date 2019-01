Van Eupen naar de eerste ploeg van Barcelona? Topclub maakt reclame voor ex-smaakmaker in België

Wagué zit namelijk voor het eerst in de selectie van trainer Ernesto Valverde. Met rugnummer 40 zal de Senegalees plaatsnemen op de bank voor de bekerwedstrijd op het veld van Levante, de club van Moses Simon (ex-AA Gent).

De grote vraag is of Wagué ook zijn eerste minuten zal krijgen. Dat zal ongetwijfeld afgangen van het scoreverloop en de prestaties van de elf basisspelers: Cillessen; Semedo, Murillo, Chumi, Miranda; Busquets, Vidal, Alena; Malcom, Dembélé, Coutinho.

Barcelona maakte op zijn sociale media-kanalen wel reclame voor de ex-speler van Eupen. Met een video van zijn prestaties bij het B-team in de Spaanse derde klasse, waar hij tot nu toe negen keer speeld een twee assists uitdeelde.

This is Moussa Wagué, who has been called into the first team squad for the first time

#CopaBarça

@FCBarcelonaB

pic.twitter.com/L5tvOesF1S