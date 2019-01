Trucker Arno redt zijn Poolse collega Mikael uit de nood: “Hoe kan ik je bedanken? Ik heb maar 10 euro”

Bekkevoort / Beringen / Ham / Tessenderlo -

De Poolse trucker Mikael was woensdagnacht op zoek naar een parkeerplaats in de buurt van Beringen om te rusten. Maar ’s ochtends zag hij dat zijn vrachtwagen vastzat in de modder. Na uren ploeteren, schoot uiteindelijk Arno Van den Brande van transportbedrijf Elke Trans te hulp.