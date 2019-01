Hond en hamster gered nadat kerstboom in brand gevlogen was: “Het is alleszins een heel aparte verjaardag”

Lanaken -

De bewoonster van de bovenste etage van een woonblok in de Pannestraat in Lanaken merkte donderdagochtend om 9 uur een indringende brandgeur op. Al snel bleek dat er vuur was uitgebroken op het gelijkvloers. “Samen met de overburen hebben we de bewoonster en haar dochter uit het raam van haar slaapkamer helpen ontsnappen”, zegt de buurvrouw. De zwartgeblakerde hond en een hamster konden ook nog tijdig uit het smeulende appartement worden gered.