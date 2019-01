Dieven stelen Zwitserse herder Lumi op klaarlichte dag uit tuin: “We vermoeden dat ze haar willen voor broodfok”

Overpelt -

Slechts twee uur waren ze weggeweest, maar toen het gezin van Kim Vande Gaer op 1 januari thuiskwam, was een van hun twee witte herdershonden verdwenen. “De kinderen zijn er ondersteboven van”, zegt Kim. “We willen haar heel graag terug.” Lumi is een Zwitserse witte herder, een variant van de Duitse herder. De politie bevestigt intussen dat er een verdachte is.