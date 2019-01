Natuurlijk mogen ze kliederen, maar rekenen kan geen kwaad

Kinderen die in de kleuterklas meer reken- en taallessen krijgen, scoren op latere leeftijd beter op toetsen. En vooral: die extra lessen hebben geen negatieve invloed op hun sociale of emotionele ontwikkeling, zo leert een nieuwe studie. “Er heerst nu te vaak het idee dat je kinderen in de kleuterklas niet te vroeg moet lastigvallen met leren”, zegt professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent).

Moeten we kleuters op school vooral laten kliederen met klei of moeten we hen al volproppen met kennis? Het is een vraag die onderwijskundigen en pedagogen al decennialang bezighoudt en verdeelt. Een ...