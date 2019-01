Axel Witsel deelt cryptische foto op Twitter: een verwijzing naar... Michy Batshuayi?

Het gaat niet zo goed met Michy Batshuayi. De Rode Duivel moet al na zes maanden weg bij Valencia en keert dus terug naar Chelsea. Verschillende Engelse clubs zouden interesse hebben. Of wordt het ex-club Borussia Dortmund?

LEES OOK. Michy Batshuayi moet weg bij Valencia: “Transfer is hopelijk al voor één van de komende dagen”

De Duitse competitieleider duikt momenteel niet op in de geruchtenstroom rond Batshuayi, maar Axel Witsel plaatste een wel heel cryptische foto op zijn Twitter-account. "Niet alle helden dragen een cape, maar mijn schaduw wel."

Not all heroes wear capes...



But my shadow does ?? pic.twitter.com/fSBQy3GNMz