Naar de rechtbank voor hun vijfde ster: B&B-eigenaar pikt het niet dat Vlaams Gewest straks nog maximaal vier sterren uitreikt

De Raad van State, het hoogste gerechtshof van ons land, heeft dezer dagen een opmerkelijke klus. Ze moet zich buigen over de vraag of een B&B in Vlaanderen vier of vijf sterren kan krijgen. De uitbater van een van onze weinige vijfsterren-B&B’s vindt het namelijk niet kunnen dat het Vlaams Gewest het systeem verandert waardoor zij volgend jaar een ster minder krijgen.

Tot op vandaag kan een bed and breakfast in Vlaanderen één tot vijf sterren halen of – als die in of net rond kunststeden gevestigd is – de classificatie ‘Comfort’, ‘Basic’ of ‘Luxe’. Maar vanaf april 2020 komt daar verandering in. “Dan gaan we naar een nieuw systeem waarbij er enkel nog één, twee, drie of vier sterren zijn, ook in en rond de kunststeden”, zegt Stefaan Gheysen, voorzitter van Logeren in Vlaanderen, de beroeps­federatie van B&B’s. “Die wijziging komt er op vraag van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), die wou dat er één systeem kwam in plaats van twee. Dus besloten we om naar een viersterrensysteem te gaan. Het was toch vaak zoeken naar argumenten om het verschil te maken tussen vier of vijf stuks. Er waren ook maar een handvol B&B’s die er uiteindelijk vijf haalden.”

Maar net omdat het zo exclusief was, is een van de uitbaters niet tevreden met de nieuwe regel. Dus stapte die naar de Raad van State, die zich binnenkort moet uitspreken. Reageren wil de uitbater niet, omdat de zaak nog steeds loopt. Maar volgens de Raad van State kwam de klacht er omdat het afnemen van die ster “een nadelige ­invloed op de markt- en concurrentiepositie kan hebben”. “Voortaan moet het zonder het aureool van exclusiviteit waarmee de zaak tot nu kon uitpakken.”

Alle begrip

Bij Toerisme Vlaanderen, de instantie die de sterren uitreikt, verwijzen ze naar de beroepsfederatie. “De nieuwe sterrenclassificatie is in samenspraak met hen op­gemaakt. De beperking tot vier sterren is er zelfs gekomen op hun vraag.”

Stefaan Gheysen betreurt dat iemand nu naar de Raad van State stapt om het nieuwe systeem aan te vechten, maar snapt de ontevredenheid wel. “Ik heb daar ­natuurlijk alle begrip voor. Voor hen is het jammer om plots een ster te verliezen en zo in een groep te komen waarvan er meer die kwali­ficatie hebben. Maar sowieso behoorden B&B’s met vier sterren ook wel al tot de top, hoor. Het staat voor zeer hoogwaardige en kwalita­tieve gastenkamers.”

Andere vijfsterren-B&B’s die we contacteerden, laten weten “geen stappen te ondernemen tegen het nieuwe systeem”.