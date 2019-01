COMMENTAAR. Voor Batshuayi heb je een handleiding nodig

Wij hebben altijd geloofd in Michy Batshuayi. U moet weten dat hij bij de Rode Duivels regelmatiger scoort dan Romelu Lukaku, met 45 goals in 79 interlands nochtans topschutter aller tijden. Luxe-invaller Batshuayi telt slechts 23 interlands en 12 goals. Maar hij scoort in de nationale ploeg om de 72 minuten, Lukaku komt aan één goal om de 103 minuten. Het potentiële talent van Batshuayi is – zeker in de vijandelijke zestien – enorm. Zeker genoeg om bij een club als Valencia te slagen. Maar de Spanjaarden sturen hem na zes maanden en amper drie goals heel graag door. Onvoldoende.