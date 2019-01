Helft van allergieën is foute diagnose

U bent allergisch voor appelen? Ongeveer 50 procent kans dat dat eigenlijk níét het geval is. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie. “Wij zijn de helft van de tijd bezig met het ontkrachten van diagnoses”, zegt ook de Vlaamse allergoloog Didier Ebo.

“Allergie is een van de meest verkrachte woorden die er zijn.” Allergoloog Didier Ebo van het UZ Antwerpen is allesbehalve verbaasd over de resultaten van een nieuwe Amerikaanse studie. Die werd uitgevoerd bij 40.000 volwassenen en concludeerde dat de helft geen echte aller­gieën zijn. In totaal bleek bijna 11 procent van de deelnemers een heuse voedselallergie te hebben, terwijl vooraf bijna dubbel zo veel mensen – 19 procent – hadden aangegeven daarmee te kampen.

Van alle opgegeven allergieën bleek die voor schaal- en schelpdieren het vaakst ook écht voor te komen. Die trof bijna drie procent. Op de tweede en derde plaats kwamen een allergie voor melk (1,9 procent) en pinda­noten (1,8 procent).

Banaan of latex?

“Elke arts kan een allergietest door een lab laten uitvoeren”, zegt Ebo. “Maar daarom is de interpretatie ervan nog niet juist. Een voorbeeld: een patiënt gaat naar de dokter met buikklachten. Ik heb élke dag last van mijn maag. De dokter gaat dan op zoek naar iets wat je elke dag eet. Tarwe. Wat blijkt: de test voor tarwe is positief, dus de ­patiënt heeft een graanallergie. Alleen: die man heeft géén graanallergie, wel een gras­pollenallergie, die ook doorwerkt in de voeding.”

Zo gaat het met veel zaken, zegt Ebo. “Iemand die allergisch is voor banaan en kastanje, is dat vaak ook voor latex. In die stoffen zitten gelijkaardige eiwitten. Het is wel belangrijk dat zulke zaken juist gediagnosticeerd worden, want als zo’n patiënt geopereerd wordt met latex handschoenen kan er een gevaarlijke reactie optreden.”

Minder goede behandeling

Volgens Ebo zijn er ook te weinig allergologen – “hooguit 75 in België” – terwijl wél veel mensen een allergie hebben. “Het is niet omdat er veel foute diagnoses zijn, dat weinig mensen het hebben. In België heeft zo’n 30 procent een allergie. De meesten zijn allergisch voor pollen (zo’n 15 procent), dan volgen latex en cannabis. Maar wij zijn ongeveer de helft van de tijd mensen van een foute diagnose aan het afhelpen. Ook buiten de voeding is dat trouwens een probleem: heel veel Belgen denken dat ze allergisch zijn voor penicilline. Dat staat in hun medisch dossier en het zorgt ervoor dat zij veel minder efficiënt behandeld kunnen worden omdat ze daardoor minder goede pillen voor­geschreven krijgen.”