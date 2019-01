Een beschilderd korset van Frida Kahlo wordt dé blikvanger van de kunstbeurs BRAFA in Brussel. De Antwerpse galeriste Sofie Van de Velde haalt het kunstwerk naar ons land en hoopt er een gefortuneerd museum of topverzamelaar voor te vinden.

Het korset was tot vorig jaar november nog te bewonderen in het V&A Museum in Londen dat een expositie wijdde aan de kledij en de juwelen van de wereldvermaarde Mexicaanse kunstenares. Het is daar ...