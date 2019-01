Nicolas Lombaerts mag nog altijd weg bij KVO wegens te duur: “Maar ik kwam niet terug naar België om uit te bollen”

Als het kon, dan liet Oostende Nicolas Lombaerts (33) spelen met een bordje ‘TE KOOP’. De verdediger weegt met zijn jaarloon van dik 1 miljoen nog altijd te zwaar op het budget, maar ondertussen staat hij wel weer in de basis. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat de voormalige Rode Duivel zijn carrière gewoon afsluit bij KVO, want Lombaerts denkt ook al aan zijn leven na het voetbal. “Ergens sportief ­directeur worden? Waarom niet?”

Het is bizar. Onder Yves Vander­haeghe begon Nicolas Lombaerts op de bank en knokte hij zich in de ploeg bij KVO. Onder Gert Verheyen begon de verdediger evenzeer als invaller en weer staat hij in de ...