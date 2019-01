Doodrijder van 72-jarige man choqueert nabestaanden: “Ik ben het grootste slachtoffer”

Het ongeval gebeurde nadat de trucker even had moeten wachten aan dit hek. Foto: fmr

Ingelmunster - De chauffeur die op 7 oktober 2016 Willy Loncke (72) uit Ingelmunster aanreed, heeft de aanwezigen op de politierechtbank donderdagochtend met verstomming geslagen. Hij riep zichzelf uit tot grootste slachtoffer.

Wielertoerist Willy Loncke reed die dag in een industrieterrein in het West-Vlaamse Izegem toen de chauffeur het terrein van zijn firma, Kortrijkse Transport Onderneming, wou oprijden. De advocaten discussieerden donderdagochtend in de politierechtbank op een ­serene manier over de vraag of Loncke al dan niet zichtbaar was. De advocaat van de na­bestaanden van Loncke en de parketdeskundige beweren van wel, de beklaagde zegt van niet.

Op het eind van de zitting nam de man zelf ook het woord. “Het spijt me, maar ik zit ook al zes maanden thuis van mijn werk. En binnenkort blijft ik nog eens zeven maanden thuis. Eigenlijk ben ik het grootste slachtoffer.” De schoondochter en zoon van Loncke reageerden aangeslagen. “Zoiets snap je niet”, reageerde hun advocaat Patrick Verhamme verbijsterd.

De chauffeur riskeert een rijverbod en een geldboete, maar vraagt zelf de vrijspraak. De rechter spreekt zijn vonnis uit op 7 februari.