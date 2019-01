Extra politiepatrouilles na aanhoudend vandalisme: “De omniumverzekering van mijn auto heeft al goed gediend”

Aalst -

Drugs dealen, drugs gebruiken, vandalisme, fysiek en verbaal geweld, afpersing, nachtlawaai. Het rijtje aan misdaden dat de laatste tijd gepleegd werd door hangjongeren in het gebied Rechteroever in Aalst is op zijn minst aanzienlijk noemen. Na een gesprek met de buurt belooft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) extra politiepatrouilles