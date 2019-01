Dit is duurste Vlaamse stad om te parkeren: “Die hoge tarieven jagen shoppers weg”

Antwerpen -

Antwerpen is de duurste Vlaamse centrumstad om te parkeren. Wie vier uur in de parkeergarage van de Meir wil staan, betaalt 11,2 euro. In het centrum van Gent betaalt u voor dezelfde periode ‘maar’ 7,5 euro. Sint-Niklaas is de goedkoopste stad om te parkeren. “De parkeertarieven moeten naar beneden, anders dreigen shoppers weg te blijven”, luidt het bij NSZ.