Amper 9 bezoekers per dag voor Gezellemuseum: “Er moet wat veranderen”

Brugge - Dit jaar zal het 120 jaar geleden zijn sinds Guido Gezelle overleed, maar de bezoekcijfers van zijn museum in Brugge doen hem maar weinig eer aan: negen bezoekers per dag. Wel érg weinig voor een van Vlaanderens belangrijkste dichters.

In heel 2018 kreeg Gezelles geboortehuis in de Rolweg amper 2.858 bezoekers over de vloer. Dat is zowat 86 keer minder dan het populairste Brugse museum, het Belfort. “Dat het museum buiten het toeristisch circuit ligt, is de grootste oorzaak”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Maar laat ons ook een kat een kat noemen: de populariteit van Gezelle staat momenteel op een laag pitje.”

Toch was het nog niet zo lang geleden anders. In 2011, het jaar van de laatste herinrichting, vonden 6.700 bezoekers de weg naar het museum. Maar sindsdien ging het bergaf. “Er moet wat veranderen, daar zijn we ons van bewust”, zegt Blontrock. “Alleen zijn er momenteel andere prioriteiten, zoals de heropening van het Gruuthusemuseum, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de nieuwe tentoonstellingshal.”

Foto: mvn