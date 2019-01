Mechele en Denswil, de steunpilaren van kampioen Club Brugge: “Brandon laat niet meer op zijn kop zitten”

De ene is een nuchtere West-Vlaming, rechtsvoetig, en keerde bij Club Brugge terug na een uitleenbeurt aan STVV. De andere is een flamboyante Surinaamse Nederlander, linksvoetig, en kwam rechtstreeks over van Ajax. En toch hebben Brandon Mechele en Stefano Denswil veel gemeen. Ze zijn beiden 25 en niet weg te denken uit de driemansdefensie van Ivan Leko’s Brugse leger. We brachten ze samen na de zwaarste training van de stageweek in Doha.