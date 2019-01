‘s Werelds mooiste boekenwinkel

De boekenwinkel is gelegen in een oud theatergebouw in Buenos Aires. Foto: AFP

Of een indrukwekkende collectie natuurboeken de keuze beïnvloed heeft, dat vertelt National Geographic niet. Maar volgens de Amerikaanse documentairezender is de El Ateneo Grand Splendid Bookstore in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires de mooiste boekenwinkel ter wereld.

De winkel is gehuisvest in een voormalig theater midden in de historische wijk Recoleta. Onder het met fresco’s beschilderde plafond hebben de pluche zetels plaatsgemaakt voor boekenkasten die volgens National Geographic de golvende lijnen van het gebouw volgen. De vroegere loges zijn hoekjes met een uitzicht over de boekenwinkel geworden. De bühne, waarop de dikke fluwelen gordijnen nog hangen, is tegenwoordig een knus café.

Foto: AFP