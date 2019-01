Nieuwe spits Alexander Sorloth maakt meteen indruk bij AA Gent: “Dit is wat we nodig hebben in België”

Alexander Sorloth kreeg bij zijn debuut voor AA Gent een uur speeltijd en maakte daarin indruk. Hij maakte twee knappe goals en hield de verdedigers van de Duitse tweedeklasser Kiel aan de praat. Ook Thomas Kaminski begon aan de match en toonde zich vooral in het meevoetballen.

Volg hier de stage van de Buffalo’s in ons stagedagboek!

Alexander Sorloth toonde waarom Jess Thorup hem er zo graag bij wilde. De Gent-coach werkte bij Midtjylland al samen met de Noorse aanvaller die nu voor zes maanden wordt gehuurd van Crystal Palace. Sorloth hield verdedigers aan de praat en viel op met zijn duelkracht, snelheid, loopvermogen en torinstinct. “Dit is wat we nodig hebben in de Belgische competitie: sterke jongens die de bal kunnen bijhouden”, ­aldus Thorup. “Hij heeft twee heel mooie goals gemaakt, dat is goed voor zijn vertrouwen. Ik ben ook blij dat Yaremchuk gescoord heeft.”

Die andere aanwinst, Thomas Kaminski, kreeg niet zoveel kansen om zich te tonen met reddingen. Hij was wel erg betrokken in de opbouw en steeds aanspeelbaar als de verdedigers onder druk werden gezet.

“Ik verwacht veel communicatie van mijn doelmannen”, aldus Thorup. “We zijn een elftal dat wil voetballen, dus de keeper is ook de eerste om ons aan het voetballen te krijgen. Ik ben op dat vlak tevreden over onze drie keepers (ook Coosemans en Thoelen kwamen in actie, nvdr.).”

Vier keer halfuur

Thorup begon met Kaminski, Souquet, Bronn, Plastun, Asare, Odjidja, Esiti, Sorloth, Dejaegere, Dompé en Yaremchuk. Er werd vier keer een half uur gespeeld. Odjidja werd al vroeg gewisseld met wat last. Smith (dij) deed niet mee. Chakvetadze is nog aan het revalideren. AA Gent won met 6-1 dankzij twee goals van Sorloth en vervolgens Yaremchuk, Limbombe, Rosted en Dejaegere. Thoelen stopte een strafschop, maar incasseerde ook een treffer.

Hoge druk

Thorup was streng. “Het eerste halfuur probeerden we met hoge druk te spelen. Maar Kiel slaagde er te makkelijk in om te voetballen, ze kregen enkele grote kansen. Het is een les dat iedereen zijn job moet doen in de pressing. Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen we meer vat op hun manier van spelen en deden we het heel goed.”