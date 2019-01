Kleren, matras, slaapzak en wc-rol gevonden, maar geen spoor van ‘bewoner’ zelfgemaakt kamp in bos

Deurne / Wijnegem -

Een versleten matras en een afgeleefde slaapzak in een zelfgemaakt kamp tussen de bomen. Het maakt niet meteen een gezellige indruk, maar doet vermoeden dat een bos(je) aan de rand van de Bremweide in Deurne bewoond is, of is geweest. De politie kwam ter plaatse, maar van de ‘bewoner’ ontbreekt elk spoor.