Giovanni Persoons (28), de vorige uitbater en eigenaar van De Zorghoeve, het dierenasiel in Leefdaal, heeft in een emotionele post op Facebook opgebiecht dat hij tot augustus aan escortwerk deed om zijn dierenasiel te kunnen bekostigen.

