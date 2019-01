Doet hij het of doet het hij niet? Pozuelo beslist vandaag of morgen over vertrek bij Genk

Alejandro Pozuelo moet vandaag of morgen de knoop doorhakken of hij al dan niet ingaat op de lucratieve aanbieding van Al-Ahli uit Saudi-Arabië. De Spanjaard overlegde gisteravond nog met zijn zaakwaarnemers.

LEES OOK. Voorzitter van KRC Genk kan enkel hopen dat Pozuelo blijft: “Hopelijk volgt hij zijn hart”

Kiest hij voor een avontuur in het Midden-Oosten, dan legt Al-Ahli de transfersom van 8 miljoen zonder aarzelen op tafel. Als Pozuelo vertrekt, gaat Racing Genk nog deze mercato op zoek naar een extra aanvallende middenvelder. Blijft de aanvoerder toch, dan ligt er ook in Genk een verbeterd contract voor hem klaar.

Verdiende winst

Gisteren maakte Pozuelo overigens een prima indruk in het laatste halfuur tegen Fortuna Sittard. Hij voetbalde gedreven en geconcentreerd en leverde de assist voor de enige treffer van Samatta.

Niet dat Philippe Clement enig belang hechtte aan het resultaat van de oefenmatch tegen Fortuna, maar zo startte Racing Genk ook 2019 met een verdiende overwinning (1-0). De fysiek imposante Neto Borges speelde een prima wedstrijd, net als de andere nieuwkomer Casper De Norre. Coach Clement was dan ook vol lof voor zijn debutanten. “Zij toonden de kwaliteiten die we in hen zien. Borges staat fysiek zelfs verder dan ik had verwacht.”