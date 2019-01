Sinan Bolat op weg naar de uitgang bij Antwerp? “Ik hoop op een transfer na het seizoen”

Sinan Bolat is wellicht aan zijn laatste maanden bij Antwerp bezig. De doelman van de Turkse nationale ploeg is gegeerd door de Turkse topclubs. “2018 was het beste jaar uit mijn carrière en dat heb ik bekroond met de status van nummer één bij Turkije”, zegt Bolat.

Wordt 2019 dan het jaar van een nieuwe grote transfer? “Ik hoop nog op een transfer, dat klopt. Het is nu of nooit. Ik ben 30 jaar. Ofwel teken ik hier voor de lange termijn, ofwel maak ik een mooie transfer.”

Maar voor alle duidelijkheid: Bolat wil eerst Antwerp nog richting Play-off 1 en Europees voetbal loodsen. “Mijn eerste doel is om hier met Antwerp het seizoen nog goed af te sluiten. Nadien zien we wel wat er op me afkomt.”