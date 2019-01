Kent u Gaby Mudingayi nog? De voormalige Rode Duivel is nu makelaar

Gaby Mudingayi (37) dook gisteren weer op in de voetbalwereld. De gewezen middenvelder van de Rode Duivels en Inter is nu makelaar geworden. Samen met topmanager Didier Frenay keek hij gisteren naar Utrecht-Oostende.

“In 2017 moest ik stoppen door problemen met mijn achillespees”, aldus Mudingayi. “Maar ik miste het voetbal te veel. Eerst dacht ik eraan om trainer te worden of sportief directeur, maar dat is veel stress. Ik weet dat het nu niet evident is om makelaar te worden door alle schandalen, maar ik ga in de leer bij een zeer grote en gerespecteerde makelaar: Didier Frenay.”