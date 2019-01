Lier -

Een 34-jarige man uit Lier is op het nippertje aan de dood ontsnapt. Afgelopen dinsdagnamiddag werd hij aangevallen door de man van een koppel en werd hij, toen hij op de grond lag, met een mes in de rug gestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het koppel kon even later worden opgepakt.