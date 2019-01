Delhaize was enige geldige kandidaat voor Sint-Annakerk, al was bisschop geen voorstander

Gent -

Er waren voorstellen om in de Sint-Annakerk een zakencentrum, een co-workingplaats met seminariezaal of een culturele functie te installeren. De Gentse bisschop had een “uitgesproken voorkeur” voor een van die drie, níét voor de markthal van Delhaize. Maar de vier andere voorstellen werden principieel geweigerd.