Renault: “Geen bewijs voor fraude door Carlos Ghosn in 2017 en 2018”

Renault heeft geen bewijs gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het Franse autoconcern in de jaren 2017 en 2018. Dat liet Renault weten na een intern onderzoek naar de zaak.

Donderdag vond een bestuursvergadering plaats bij Renault over Ghosn. Het bedrijf stelt dat geen overtredingen door de topman zijn gevonden. Het onderzoek naar de boeken van de jaren voordien loopt nog, verduidelijkte Renault. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire had eind november opdracht gegeven tot dit onderzoek.

Ghosn zit al sinds 19 november vast in Japan op verdenking van onder meer belastingfraude bij Nissan, waar hij ook topman was. Ghosn is formeel nog steeds de baas van Renault, dat een samenwerkingsverband heeft met Nissan. Wel is hij op tijdelijke basis vervangen door operationeel directeur Thierry Bolloré.

Renault gaf aan het onderzoek te zullen voortzetten. Eerder op de dag wees een Japanse rechter een nieuw verzoek tot vrijlating van de 64-jarige zakenman nog af. Hij is volgens zijn advocaat ziek geworden door zijn verblijf in een koude cel.