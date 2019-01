Barcelona heeft nog werk in de beker na verlies (!) op Levante, Januzaj komt niet verder dan gelijkspel met Sociedad

Barcelona heeft donderdag de heenwedstrijd van de achtste finales van de Copa del Rey verloren. Op bezoek bij Levante werd het 2-1

Barça, waar meerdere vaste waarden als Lionel Messi en Luis Suarez rust kregen, was in de aanvangsminuten niet bij de les. Cabaco (4.) zette de thuisploeg na een handvol minuten op voorsprong, en even later nette Mayoral (18.) de 2-0. De bezoekers bleven lang tegen de dubbele achterstand aankijken, tot Philippe Coutinho (85.) er in het slot op strafschop 2-1 van maakte. Verder kwam de grootmacht evenwel niet. Thomas Vermaelen ontbrak bij Barça op het wedstrijdblad met een kuitblessure.

De terugwedstrijd volgt volgende donderdag in Camp Nou. Barcelona won het Spaanse bekertoernooi de laatste vier edities. Vorig seizoen deelden de Catalanen in de finale een 5-0 pandoering uit aan Sevilla.

Januzaj en Real Sociedad houden Betis op scoreloze draw

In de heenmatch van de 1/8e finales van de Spaanse beker heeft Real Sociedad, de nummer 11 in de Spaanse competitie, donderdagavond op het veld van de nummer 6, Betis, een gelijkspel uit de brand gesleept. Adnan Januzaj mocht in het slot invallen, maar kon de brilscore niet van het bord krijgen. De terugmatch staat gepland voor volgende week donderdag.

In een partij die grotendeels gedomineerd werd door de thuisploeg kwam Real Sociedad in de eerste helft nauwelijks tot kansen. Na 20 minuten werd een doelpunt van Betis geannuleerd wegens buitenspel. Acht minuten later trof Betis-kapitein Joaquin het doelhout met een volley op een rebound.

In de slotminuten kreeg Mikel Oyarzabal nog de ultieme kans op een hold-up voor Real Sociedad, maar zijn schot werd gedevieerd door een tegenspeler en scheerde net naast de paal. Januzaj mocht in de 84e minuut invallen, maar kon de score niet beïnvloeden. De match eindigde zoals het begon, en daar mag vooral Real Sociedad blij mee zijn, want de thuisploeg verzaakte de vele kansen af te werken.