KAA Gent luistert naar supporters:open training is terug

Gent - Op vraag van de supporters brengt KAA Gent de open trainingen terug. De eerste vindt plaats nu woensdag, in aanloop naar de match tegen Anderlecht.

KAA Gent doet veel om de band met haar supporters te verbeteren. Niet alleen wordt geluisterd naar de verzuchtingen over het sfeervak, de club organiseert ook opnieuw open trainingen. Na de nederlaag tegen KRC Genk van enkele maanden geleden was dat een uitdrukkelijke eis van de supporters, in een confrontatie met voorzitter Ivan De Witte.

De eerste open training vindt plaats op 16 januari van 14 tot 16 uur in het oefencomplex in de Eikenstraat in Oostakker. “Zo kunnen de supporters zien hoe we ons voorbereiden op de wedstrijden tegen Anderlecht (20/1) en de halve finale van de Croky Cup tegen KV Oostende (24/1)”, zegt KAA Gent. Er wordt geoefend op het veld van Racing Gent, net naast het oefencomplex van KAA Gent.

Rondleiding

KAA Gent organiseert tussen 14 en 15.45 uur ook rondleidingen in het oefencomplex. Om de 15 minuten start een nieuwe rondleiding aan de hoofdingang van het stadion van Racing Gent. Voor de gelegenheid is de kantine van Racing Gent open.

Wie met het openbaar vervoer komt, neem bus 70, 71 of 72. Er zijn 120 parkeerplaatsen bij het oefencomplex. Als die parking vol staat, kan worden geparkeerd bij Edugo in de Sint-Jozefstraat.