Mariëtte verleidde, huwde, vergiftigde en pluimde haar vier mannen: “De pijn was zo erg dat ik euthanasie wilde plegen”

Ze ziet eruit als een lieve, zorgzame oma. Maar volgens het Tongerse gerecht heeft ze in dertien jaar tijd niet minder dan vier oudere mannen proberen te vergiftigen met slaapmedicatie. Alleenstaande mannen die ze overtuigde snel te trouwen om er nadien met hun geld vandoor te gaan. Mariëtte H. (72) riskeert nu drie jaar cel. “Veel te weinig”, zegt een slachtoffer. “Die vrouw wilde ons gewoonweg dood voor onze centen.”

Een zoekertje in De Streekkrant: “Vrouw zoekt man voor sociaal contact.” Meer had Mariëtte H. (72) niet nodig om een nieuwe man te strikken. Negentien jaar geleden – Ma­riëtte woonde toen nog in het Limburgse ...