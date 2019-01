Al tot vijf meter sneeuw en er komt nog meer: Oostenrijk en Duitsland overweldigd

Het zuiden van Duitsland en Oostenrijk blijft vechten tegen de sneeuw. Het lawinegevaar is op veel plaatsen verhoogd naar niveau 5, wat enorm gevaar betekent. Verschillende dorpen zijn afgesloten van de wereld en in drie Duitse regio’s is de noodtoestand uitgeroepen. Beterschap is nog niet in zicht. “Tegen volgende maandag komt er nog eens 70 tot 100 cm sneeuw bij”, zegt weerman David Dehenauw.

Vandaag is er even “sneeuwpauze”, maar dit weekend komt er dus opnieuw veel sneeuw en wind aan, wat de situatie volgens de Duitse weerdiensten “levensgevaarlijk maakt”. In honderd jaar tijd viel er niet zo veel van het witte goedje als nu. “Het probleem is dat de weerkaarten niet bewegen”, zegt David Dehenauw. “Er is een noord- tot noordwestenstroming met veel neerslag die ginder continu voor sneeuw blijft zorgen.”

Foto: EPA-EFE

Met alle gevolgen van dien. In het Duitse Berchtesgaden, bij de Oostenrijkse grens, zitten 350 mensen compleet ingesloten. Het leger en de brandweer zijn opgevorderd om de immense massa sneeuw van daken te halen en ook het spoor opnieuw sneeuwvrij te krijgen. Rupsvoertuigen brengen voedsel en medicijnen aan. De burgemeester kondigde er de noodtoestand af.

Ook in andere delen van Duitsland en Oostenrijk rijden er geen treinen meer en gingen verschillende snelwegen dicht, waardoor wagens urenlang vastzaten. Op de A8 in Beieren kwam een vrouw in de file om van de kou. In de streek rond Chemnitz, in de Duitse deelstaat Saksen, kreeg de politie alleen al gisteren 275 meldingen van ongevallen.

Omdat ook wegen naar skigebieden afgesloten zijn, zitten toeristen vast in de populaire plaatsen Lech, Obertauern, Zürs en Hallstatt. In de skigebieden zelf is ook een deel van de pistes gesloten wegens lawinegevaar. Op sommige toppen zou liefst vijf meter sneeuw liggen. Woensdag kwam in St. Anton nog een jongen van 16 om bij een lawine. Al benadrukt de Oostenrijkse minister voor Toerisme dat het veilig is “voor wie zich aan de regels houdt en zich niet buiten de opengestelde pistes begeeft”.

De problemen doen zich ook in Tsjechië voor. Daar zaten gisteren 9.000 gezinnen zonder elektriciteit door hevige sneeuwval. En op de Zwitserse Schwagälp rolde een lawine tot in een hotel. Daarbij vielen verschillende gewonden. Omdat ook auto’s en wandelaars meegesleurd werden, vreesden de hulpdiensten dat er ook mensen onder de sneeuw lagen. Gisteravond zochten ze nog naar vermisten.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS