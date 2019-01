12 dagen en bijna 100 uur verhoord, maar spijtoptant Veljkovic heeft nog niet genoeg geklikt

De rol van spijtoptant Dejan Veljkovic (48), spilfiguur in operatie Propere Handen, is dan toch nog niet uitgespeeld. Na 96 uur -verdeeld over 12 dagen- te zijn verhoord zou de spelersmakelaar alles hebben gezegd wat hij weet over de wantoestanden in het Belgische voetbal, maar dat is niet genoeg. De speurders verplichtten Veljkovic om volgende week meer uitleg te komen geven. Dat meldt Het Laatste Nieuws.