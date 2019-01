Nucleaire crisis kostte gezin 45 euro meer in december

Brussel - Wie in december een elektriciteitscontract heeft ondertekend, betaalt op jaarbasis 45 euro meer dan de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar. Dat schrijft La Libre vrijdag op basis van berekeningen van de federale energieregulator Creg. De impact van de energiecrisis op de prijs is daarmee verminderd want tussen september en oktober 2018 was de prijs 90 euro hoger.

Door het uitvallen van de centrales schoten de groothandelsprijzen voor elektriciteit de lucht in. Dat heeft ook een impact op de factuur van de klanten. Om die weerslag te becijferen, analyseerde de Creg de evolutie van de energiecomponent. Dat is het deel van de factuur dat slaat op de pure grondstof elektriciteit. In september en oktober steeg die met 90 euro, in december met 45 euro.

Aangezien die prijsstijging in onze buurlanden niet heeft plaatsgevonden in die periodes, kan aangenomen worden dat dit te maken heeft met de situatie van de Belgische kerncentrales, aldus La Libre.