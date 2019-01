N-VA keerde premier Michel de rug toe, toch wil Theo Francken opnieuw in zee met MR

N-VA wilde niet toegeven en premier Michel (MR) wilde niet plooien inzake het migratiepact en dus ging de federale regering verder zonder de Vlaams nationalisten. Die crisis staat een toekomstige samenwerking tussen beide partijen echter niet in de weg. Toch niet als het aan N-VA-kopstuk Theo Francken ligt.

“De blauw-gele as tussen MR en N-VA geniet nog altijd mijn voorkeur, zoveel is duidelijk.” Dixit Theo Francken in de marge van de boekpresentatie van MR-senator Alain Destexhe, zo meldt De Morgen. De Waal pleit voor een strenger migratie- en integratiebeleid “voor het te laat is”. Iets wat in de smaak valt bij Francken.

Destexhe gaf ook aan dat zijn partij en N-VA opnieuw in een coalitie moeten stappen. De vraag is of de MR daar ook zo over denkt. Migratie is een gevoelig thema binnen de partij. De standpunten zullen niet allemaal zo ver gaan als die van Destexhe of N-VA, zegt ook Parlementslid Richard Miller. “Toch hebben we goed kunnen besturen met N-VA de afgelopen legislatuur”, klinkt het. “Socio-economisch hebben we nog nooit zoveel kunnen realiseren.”