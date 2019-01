Nieuwe energiecentrales niet op tijd klaar? Regering wil ze desnoods zelf bouwen

Als niets anders lukt, mag de overheid zo nodig zelf nieuwe gascentrales of opslagcapaciteit bouwen. Dat staat in een wetsontwerp dat minister van Energie Marie-Christine Marghem vandaag door de ministerraad wil krijgen.

Het wetsontwerp moet ervoor zorgen dat er nog voor de sluiting van de laatste kerncentrale in 2025 voldoende vervangingscapaciteit klaar staat. Marghem wil dat de federale regering het recht krijgt om desnoods zelf gas- of andere centrales te bouwen. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), de staatsholding van de federale overheid, kan dan ingeschakeld worden om die elektriciteitsproductie of opslageenheden te bouwen.

Het kabinet-Marghem beseft wel dat dit een laatste redmiddel is, dat al snel kan botsen met de Europese regels. “Voor alle duidelijkheid: we hebben daar geen zin in, maar we willen rekening houden met alle mogelijke scenario’s”, klinkt het op het kabinet. “Als we het toch zouden moeten doen, moet die opdracht heel specifiek uitgewerkt zijn, zodat we niet op Europese beperkingen botsen. Zo zouden we na de bouw de centrale onmiddellijk kunnen verkopen aan de hoogste bieder.”

Hoe dan ook is het niet de bedoeling dat de staat de installaties zelf zou gaan uitbaten. Maar als het “vanuit economisch of budgettair oogpunt” interessanter is om ze zelf te bouwen, of als er onvoldoende interesse is vanuit de markt, wil Marghem de optie wel achter de hand houden.

De minister wil het wetsontwerp vandaag door de regering in lopende zaken laten goedkeuren, zodat het ergens in februari, na het advies van de Raad van State, behandeld kan worden in het parlement. Of dat zal lukken, is onduidelijk. De onderhandelingen tussen de regering en het parlement over wat wel en wat niet nog behandeld zal worden, zijn nog niet afgerond.