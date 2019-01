Theo Francken (N-VA) ziet komst Jean-Marie Dedecker zitten: “Hij zou een enorme versterking zijn”

Is Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) binnenkort terug te vinden als onafhankelijke op de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA? De kersvers burgemeester van Middelkerke heeft er wel oren naar, maar N-VA lijkt verdeeld. Kopstuk Theo Francken ziet het alleszins zitten.

Op de nieuwjaarsreceptie in Middelkerke liet Dedecker uitschijnen dat hij op Kamerlijst van N-VA terug te vinden zal zijn. “Als ik het doe, zal het als onafhankelijke van Lijst Dedecker zijn en om de belangen van mijn gemeente te behartigen”, verklaarde de burgervader eerder.

“Enorme versterking”

Theo Francken kijkt er alvast naar uit, zei hij vrijdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Ik ben al jaren goed bevriend met Jean-Marie, we delen veel ideeën. Dus ik ben voorstander. Ik denk dat hij een enorme versterking zou zijn.”

“Zeer arrogant”

Maar binnen N-VA is niet iedereen te spreken over een mogelijk komst van Dedecker. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans vroeg zich deze week in ‘Villa Politica’ hardop af of Dedecker wel een plaatsje verdient op de N-VA-lijst. “Ik heb daar vraagtekens bij. Zijn stijl is niet de mijne”, klonk het.

Peumans “ irriteert” zich aan de manier waarop Dedecker over het Vlaams Parlement praat. “Een veredelde gemeenteraad. Ik vind dat zeer arrogant.”