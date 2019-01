Heuvelland - In de West-Vlaamse gemeente Heuvelland is vrijdagmorgen bij een gruwelijk verkeersongeval één dode gevallen.

In de Poperingestraat, de weg tussen Westouter en Poperinge, botste een auto op een tractor. Het landbouwvoertuig vloog daarop in brand en de bestuurder kon niet meer ontsnappen uit de tractor. Zijn lichaam werd verkoold teruggevonden. Het gerecht is momenteel ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.