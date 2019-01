Brug waar dramatisch ongeval het leven kostte aan brandweerman krijgt muurschildering, ontwerp blijft geheim

Asse - Bart Smeets, een artiest uit Asse met internationale faam, begint komende week aan een muurschildering aan de brug op de Pontbeeklaan in Zellik. Het wordt een symbolisch werk, op de plaats waar brandweerman François De Ridder in 2007 om het leven kwam.

Het was Assenaar Bart Wauters die de oproep enkele jaren geleden via Facebook lanceerde. Hij was getuige van het ongeval in 2007 en vond dat wat verf of graffiti de brug waar het ongeval gebeurde niet zou misstaan. De oproep kreeg zoveel respons dat de gemeente Asse besliste om op het voorstel in te gaan.

Het dramatische ongeval gebeurde op 16 juni 2007. De brandweer rukte toen vanuit de voorpost in Zellik uit, maar aan de brug op de Pontbeek in Zellik liep het fout. De brandweerwagen ging over de kop en belandde tegen de brug. Luitenant-vrijwilliger François De Ridder kwam uit het leven en brandweerman Guy De Bondt raakte verlamd voor het leven.

Op de plaats van het ongeval staat vandaag een gedenkplaat, maar vanaf komende week zal Bart Smeets de muurschildering met verf en graffiti aanbrengen. De Assenaar, die vandaag in Mechelen woont, is als street artist wereldwijd bekend onder zijn artiestennaam Smates.

Welke muurschildering hij op de brug zal aanbrengen, blijft nog een geheim. “Een groep betrokken personen kwam meerdere keren samen om na te gaan wat men met deze plaats zou doen. Het moest een werk te worden dat positivisme, hoop en verbondenheid uitstraalt. Het ingediende ontwerp van Bart Smeets voldeed aan deze voorwaarden”, klinkt het bij de gemeente Asse. “In het kunstwerk vinden de betrokkenen tekeningen terug die voor hen een symbolische waarde hebben met wat er ooit gebeurde, ieder op zijn eigen specifieke manier en voor buitenstaanders niet noodzakelijk waarneembaar.”

Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren voor de muurschildering een feit is.