Nu te winnen: een vast contract en een pak praktijkervaring

Lummen - Emiel Govaerts uit Ham studeert nog aan hogeschool UCLL, maar is nu al zeker van vast werk bij het Lummense softwarebedrijf Eplan. Dat is het gevolg van een wedstrijd voor technische studenten. Organisator Eplan wil hiermee niet alleen zelf de beste talenten aantrekken, maar ook een lans breken voor de doorstroming van talent naar technische beroepen.

Een Olympiade, zo had het Lummense bedrijf de competitie gedoopt. Gespreid over drie rondes werden de bachelorstudenten uit technische richtingen getest op hun theorie- en praktijkkennis. Zo’n 150 deelnemers uit 8 scholen waagden hun kans om de hoofdprijs in de wacht te slepen: een vast contract bij Eplan.

Klaarstomen

“Het is voor ons een perfecte manier om in te spelen op de ‘war for talent’ die stevig woedt in de engineeringwereld”, vertelt Robby Doumen, Managing Director van Eplan Software & Services België. “Het is niet nieuw dat technische profielen erg gegeerd zijn in onze sector. De instroom op een creatieve manier bevorderen is een noodzaak.”

Maar ook andere bedrijven varen er wel bij. “We vinden het onze opdracht om bruggen te bouwen tussen onderwijs en industrie. Zo proberen we alle deelnemers aan deze Olympiade warm te maken voor elektrisch ontwerp en engineering. We hopen dat ze na hun studies tenminste in ons vakgebied actief blijven. Door hen op jonge leeftijd in contact te brengen met de praktijk, kan de interesse alleen maar toenemen. Heel concreet organiseren we in het kader van deze Olympiade zelf een aantal opleidingsmomenten en helpen we de scholen om hun studenten klaar te stomen voor de wedstrijd. De praktijkgerichte basiskennis die ze hierdoor opdoen, komt later in het bedrijfsleven goed van pas.”

Bedrijfsbezoeken

Na de finale in Lummen, die werd betwist tussen de acht overgebleven kandidaten, trok het hele gezelschap, inclusief docenten en medewerkers van Eplan, naar Duitsland voor een blik achter de schermen bij Rittal, een dochterbedrijf van Eplan.

“We namen hen eerst mee naar het training- en testcenter, dat een bijzondere kijk op de productieketen voor sturings- en schakelkastbouw toont”, aldus nog Robby Doumen. “Hier werd de winnaar ook bekendgemaakt. Voor de reis terug naar België ging, kreeg het gezelschap nog een rondleiding in de Rittalfabriek in Dietzhöltal.”

Leerrijk

En die winnaar was Emiel Govaerts uit Ham. De student Energietechnologie aan de UCLL reageerde verrast op zijn overwinning. “Ik ben uiteraard heel blij dat ik gewonnen heb, al had ik het niet meteen verwacht. Ik had wel het gevoel dat het goed ging, maar iedereen zat qua niveau dicht bij elkaar. Het was echt moeilijk in te schatten op welke plaats ik zou eindigen.” Arno Baecke van de Odissee Hogeschool Gent en Emiel Hubaux van de Vives Hogeschool Kortrijk strandden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

