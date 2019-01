Bejaarde vrouw overleden bij woningbrand

Lanaye - Bij een woningbrand in Ternaaien (provincie Luik) is donderdagavond een bejaarde vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer.

De brand brak donderdag rond 21.30 uur uit in een woning in Ternaaien, deelgemeente van Wezet, vlakbij de grens met Nederland. De spuitgasten waren snel ter plaatse, maar de vlammen sloegen al uit het dak. Eén van de bewoners van de woning, een 80-jarige vrouw, slaagde er niet in om de brandende woning te verlaten en overleed.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend.