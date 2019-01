Geen transfer voor Divock Origi: Liverpool wil Rode Duivel tot het einde van seizoen houden

Divock Origi zal deze wintermercato toch niet vertrekken bij Liverpool. De Rode Duivel is een veredelde bankzitter bij de leider in de Premier League, maar coach Jurgen Klopp wil de aanvaller houden tot het einde van het seizoen.

LEES OOK. Rode Duivels in de etalage: heel wat internationals staan deze winter dicht bij een transfer (N+)

Origi is bij Liverpool niet meer dan een veredelde bankzitter en moet hij het doen met enkele invalbeurten. In totaal kwam hij zo nog maar 173 minuten aan de bak bij de Engelse competitieleider, maar daarin deed hij zich wel gelden met de winning goal tegen stadsrivaal Everton en een doelpunt in de FA Cup-match tegen Wolverhampton.

Daardoor kon de de Rode Duivel rekenen op interesse van een aantal andere clubs uit de Engelse Premier League, waaronder Fulham, Crystal Palace, Huddersfield en Wolverhampton. Maar volgens het lokale Liverpool Echo wil Liverpool-coach Jurgen Klopp de Belg tot het einde van het seizoen op Anfield houden. Na de verkoop van aanvaller Solanke, die voor 19 miljoen euro vertrok naar Bournemouth, komt er een plek vrij. Bovendien weigert de Duitser om in de race om de titel nog een aanvallende kracht te verliezen. Origi zal dus tot en met mei zich moeten bewijzen als supersub naast Roberto Firmino, Mohamed Salah en de blessuregevoelige Daniel Sturridge.