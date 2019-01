Goede integratie en begeleiding kunnen jobhopping voorkomen

Ervaren professionals in finance en accounting zijn vandaag erg gegeerd op de Belgische arbeidsmarkt. Niet alleen in de financiële sector, maar ook daarbuiten. Dat blijkt uit de Salarisgids Finance en Accounting van Hays, een rekruterings- en selectiebureau dat ook actief is in Antwerpen. De war for talent binnen finance en accounting dwingt bedrijven tot een integratie- en loyaliteitsstrategie.

Vandaag woedt de war for talent verder en raakt de Belgische arbeidsmarkt steeds krapper, waaronder ook in de sector van finance en accounting. Meer dan 70% van de 100 bevraagde werkgevers rekruteerde afgelopen jaar een financieel profiel. Bedrijven geven daarbij duidelijk de voorkeur aan mensen met ervaring: liefst 33% kiest voor professionals die al 5 tot 10 jaar aan de slag zijn.

“Om in te spelen op de veranderende digitale markt ondergaan bedrijven ingrijpende transformaties”, duidt Ludovic Bessière, Business Director bij Hays België en Frankrijk. “Ervaren professionals in finance en accounting zijn vandaar erg gegeerd. Ze zijn voor werkgevers essentieel om bedrijfsveranderingen te ondersteunen en succes te garanderen.”

Integratie

Bedrijven kunnen de war for talent overwinnen door te investeren in een goede integratiestrategie. Zowel nieuwkomers als werknemers die al langer aan de slag zijn, hebben nood aan begeleiding, evaluatie en feedback. “Recruitment stopt niet wanneer de werknemer zijn baan accepteert. Een goed ondersteunde werknemer presteert niet alleen efficiënter, maar vindt ook sneller gehoor bij issues. Communicatie voorkomt in vele gevallen dat de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever”, zegt Ludovic Bessière.

Uit de Salarisgids blijkt dat 56% van de werkgevers al een integratieprogramma aanbiedt. Toch moeten bedrijven hun strategie en uitwerking verbeteren. Maar liefst 52% van de bevraagde werknemers geeft aan geen weet te hebben van een dergelijk programma.

Comfort evenaart salaris

Hays stelt ook vast dat salaris nog altijd een belangrijk mechanisme is om personeel aan een bedrijf te binden, maar dat het niet langer het enige criterium is. Opvallend is dat een goede balans tussen werk en privé voor veel werknemers belangrijker is dan een loonsverhoging. “Salaris is slechts één manier om werknemers tevreden te houden. Zorgen voor een goede balans tussen werk en privé, flexibiliteit, comfortabele mobiliteit en aangename werksfeer is minstens even belangrijk”, weet de Business Director bij Hays.

