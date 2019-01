Oplossing voor Batshuayi is volgens buitenlandse media al in de maak: terugkeer naar Franse Ligue 1

Wordt Michy Batshuayi na de winterstop de derde Rode Duivel bij het Franse AS Monaco? Spaanse en Franse media melden dat Batsman op weg is naar een hereniging met Youri Tielemans, Nacer Chadli en Thierry Henry, die hij nog als assistent-coach van de Rode Duivels kent.

Michy Batshuayi moet weg bij het Spaanse Valencia, maakte de club gisteren bekend. Daarbij zei het ook dat het al met verschillende clubs over een transfer praat en het vertrek van de Belgische spits eerstdaags hoopt af te ronden.

Geen wonder, meent het Spaanse Cadena SER. Volgens de radiozender zit Valencia al in vergevorderde gesprekken met het Franse Monaco om de uitleenbeurt van Batshuayi over te nemen van moederclub Chelsea, dat nog steeds eigenaar is van de Belg. Nieuws dat weerklank krijgt bij het Franse Football. “De transfer is nog maar een kwestie van enkele dagen”, schrijft het voetbalmagazine dat de verkiezing van de Gouden Bal organiseert. Ook de Turkse topclub Galatasaray en het Engelse Crystal Palace werden al genoemd als gegadigden, maar zij lijken naast Batshuayi te grijpen.

Foto: Photo News

Bij Monaco zou Batshuayi herenigd worden met trainer Thierry Henry, die op het afgelopen WK nog met de Brusselse aanvaller werkte als assistent van de Rode Duivels. Ook Youri Tielemans en Nacer Chadli zijn eigendom van de Monegaskische club, die met Cesc Fabregas nog een tweede speler probeert los te weken van Chelsea. Voor de Rode Duivel zou het de derde uitleenbeurt op rij worden. Vorig seizoen kwam hij na de winterstop uit voor het Duitse Borussia Dortmund. In het verleden kwam Batshuayi ook al uit voor het Franse Olympique Marseille.

