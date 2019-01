Belg zet strafexpeditie op poten tegen man die met zijn vrouw flirtte en laat hem achter in onderbroek in bos

Een man (38) uit Pont-à-Celles (Henegouwen) kon het contact dat zijn vrouw had met een 25-jarige niet verkroppen. Het heerschap ging verhaal halen, maar dat liep uit de hand: de twintiger werd ontvoerd, zwaar mishandeld en zo goed als naakt achtergelaten in een bos.

De 25-jarige Christian kreeg enkele weken geleden via Facebook contact met een vrouw. Ze wisselden steeds vaker berichtjes uit. Maar dat was tegen de zin van de man van de vrouw, Maurice (38). Die stuurde zijn jonge liefdesrivaal meermaals dat hij niet gediend was van diens berichtjes aan zijn echtgenote. Dat had echter geen effect. Afgelopen zondag was voor Maurice de maat vol en besloot hij de confrontatie aan te gaan met Christian. Dat meldt La Nouvelle Gazette.

Maurice wilde naar eigen zeggen rustig uitleggen dat het nu echt gedaan moest zijn met het flirterige contact, maar dat pakte alleszins anders uit. De man reed naar Lodelinsart, waar Christian bij zijn moeder woont. Maurice eiste van de twintiger dat hij zijn excuses zou aanbieden aan zijn vrouw. Dus stapte Christian bij Maurice in de auto. De bestuurder reed vervolgens echter naar zijn broer, Jean-Francois, en een vriend, waarna koers werd gezet richting het bos van Pont-à-Celles.

Mishandeling en in onderbroek achtergelaten

Met zijn drieën mishandelden ze Christian. De jongeman werd zo erg toegetakeld dat hij op een bepaald moment het bewustzijn verloor. De belagers leken zich even ongerust te maken en controleerden of hun slachtoffer nog wel ademde. “Toen ik zag dat hij nog leefde, gaf ik hem een uitbrander”, verklaarde één van de drie tegen de politie.

Maar de lijdensweg was nog niet voorbij voor Christian. Hij werd gedwongen zich uit te kleden tot op zijn onderbroek. Vervolgens mocht hij vertrekken. Uiteindelijk kwam het slachtoffer een wandelaar tegen die hem hielp.

Christian hield aan de aanval enkele gebroken ribben en gekneusde wervels over. De drie mannen werden opgepakt en beschuldigd van gedwongen opsluiting en diefstal.