Miljardenscheiding van Jeff Bezos bezorgt beleggers stress: verkoopt hij straks aandelen om zijn vrouw te betalen?

Een huwelijkscontract zonder voorwaarden, het lijkt niet de meest doordachte beslissing van de rijkste man ter wereld. Maar 25 jaar geleden was Amazon nu eenmaal niet wat het vandaag is, en datzelfde geldt voor oprichter Jeff Bezos. Dat hij zijn fortuin nu moet delen met zijn ex-vrouw, baart toch wat zorgen. Want wat gebeurt er met de beurskoers als Bezos zijn aandelen verkoopt om de scheiding te financieren?

Een online boekenwinkeltje, dat was het idee van Jeff Bezos in 1994. Tot eigen verbazing deelde vrouwlief MacKenzie Tuttle zijn enthousiasme. Meer zelfs: ze zou de boekhouding beheren, een geïmproviseerd bureautje in de garage was alles dat ze daarvoor nodig had. Amazon werd de naam, en de rest is geschiedenis. Vandaag bedraagt het fortuin van de 54-jarige Bezos zo’n 135 miljard dollar, maar dat bedrag kan straks gehalveerd worden door de echtscheiding van het koppel.

Het koppel in 2003. Foto: Photo News

Aandelen verkopen

In 1993 trouwde het verliefde paar, tevens collega’s, in de staat Washington. Een spontane beslissing en, na een relatie van amper een jaar, sneller dan verwacht. Het huwelijk bleek een succes, de twee deelden 25 jaar lang lief en leed.

Maar nu het koppel heeft besloten om als vrienden uit elkaar te gaan, komt daar ook heel wat bij kijken op financieel vlak. Jeff en MacKenzie trouwden immers niet volgens een huwelijkscontract met scheiding van goederen. In de praktijk: de miljardair moet zijn vergaard fortuin nu delen met zijn toekomstige ex-vrouw. En om dat te financieren, zal hij wellicht een groot deel van zijn aandelen moeten verkopen.

De idee dat Bezos een flink deel van zijn 80 miljoen Amazon-aandelen van de baan zal doen, boezemt beleggers wereldwijd nu al angst in. Ze vrezen voor de beurskoers. Een overbodige angst, denken kenners. MacKenzie zal haar echtgenoot namelijk niet dwingen tot het verkopen van zijn aandelen. De twee zijn niet in een vechtscheiding verwikkeld en zullen in het belang van hun kinderen - drie zonen en een dochter - handelen, zo lijkt het.

“Hoewel de labels veranderd zijn, blijven we een familie”, klonk het ook bij Bezos zelf in een statement op Twitter. “We zien een mooie toekomst tegemoet als vrienden en zakenpartners.”

Foto: REUTERS

Geen rijkste man, maar vrouw

Een fiftyfifty-verdeling van Bezos fortuin, brengt zijn positie als rijkste man ter wereld hoe dan ook in het gedrang. Bezos liet medio 2017 Bill Gates achter zich op de bekende Forbes’ lijst en het toenmalige ‘boekenwinkeltje’ wedijvert ondertussen moeiteloos met techreuzen Apple, Google, Microsoft en Facebook. Toch zal hij wellicht zijn plek moeten afstaan aan de Microsoft topman, gevolgd door zakenman Warren Buffet van Berkshire Hathaway, op de derde plaats.

Voor MacKenzie geldt dan weer de omgekeerde berekening: zij zou in één klap ’s werelds rijkste vrouw worden. Al heeft ze dat geld niet nodig. Ze staat erom bekend erg intelligent te zijn en kan al heel wat succesvolle projecten achter haar naam zetten. Ook is MacKenzie ondertussen een gewaardeerd auteur, met een van haar romans won ze een American Book Award.

Jeff Bezos bezit ook een aantal huizen, het terrein hierboven toont een stulpje in Beverly Hills Foto: Photo News

Het stel bezit daarnaast nog drie huizen in Seattle, twee huizen in Beverly Hills, een grote ranch in Texas en een privéjet van zo’n 65 miljoen dollar.

Nieuwe liefde?

Over de precieze oorzaak van de relatiebreuk wil Jeff Bezos niets kwijt. Al is er in verschillende internationale media wel sprake van een nieuwe liefde voor de Amazon-baas. Een woordvoerder van het bedrijf wil evenmin ingaan op deze nieuwe wending in het verhaal.

Onder meer The New York Post en National Enquirer menen zelfs bewijs te hebben dat Bezos al zo’n acht maanden samen is met Lauren Sanchez. De twee zouden al meermaals gespot zijn in privéjets, limousines, restaurants en hotels. Enkele “sappige sms’jes” zouden de kers op de taart vormen.

Sanchez is een voormalig nieuwslezer van Fox 11, zelf moeder van drie en momenteel nog getrouwd met zakenman Patrick Whitsell. Ook zij maakten onlangs bekend uit elkaar te gaan.