Japanse spits weet van geen ophouden en tekent nieuw contract op … 51-jarige leeftijd

Miura tekende in 1986 zijn eerste profcontract bij het Braziliaanse Santos, waarmee hij de eerste Japanner was die buiten Japan voetbalde. Op nog drie andere buitenlandse avonturen bij het Italiaanse Genoa, het Kroatische Dinamo Zagreb en op een kortstondige uitstap naar het Australische Sydney na speelde de aanvaller zijn meeste matchen in eigen land, sinds 2005 bij de huidige tweedeklasser Yokohama FC. Fun fact: Miura is de enige nog actieve voetballer die het ontstaan van de Japanse J.League in 1993 vanop het veld heeft meegemaakt.

Kazuyoshi Miura, who turns 52 next month, has announced *another* new deal with Yokohama FC.



He's the only active player who was playing when the J.League was formed in 1993.



Legend.pic.twitter.com/ZO9Q7KGPTb