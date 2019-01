Naar de stad met de auto? In deze steden betaalt u zich (al dan niet) blauw aan parking

Parkeren in de Vlaamse centrum- en grootsteden is ronduit duur. Dat is de conclusie van een onderzoek van NSZ naar de parkeerkosten in het centrum van 13 Vlaamse (winkel)steden. Antwerpen spant daarbij de kroon. Sint-Niklaas is de goedkoopste centrumstad om te parkeren. Op onderstaand kaartje kan u zien hoeveel parkeren u kost in de verschillende centrumsteden.

STRAATPARKEREN. Straatparkeren in de Vlaamse centrum- en grootsteden kost gemiddeld 3,72 euro voor 2 uur. De goedkoopste stad om op straat te parkeren is Sint-Niklaas (2,45 euro/2u), de duurste is dan weer Gent (6 euro/2u).

Betalen op straat is in alle steden, behalve Oostende verplicht van maandag tot en met zaterdag. In de Koningin der Badsteden dient ook op zondag de parkeermeter gevuld te worden. Niet betalen kan de klant een aardige duit kosten: boetes lopen op van 15 euro (Genk) tot 80 euro (Gent, parkeren in bewonerszone).

Parkeren op straat in het hart van het handelscentrum is in de meeste steden ook niet langer mogelijk dan twee uur aan een stuk.

BETAALPARKING. In deze steden wordt parkeren in een, al dan niet ondergrondse, betaalparking dan ook bevorderd. “Maar die prijzen zijn echter niet motiverend”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van ondernemersorganisatie NSZ. “Om vier uur te parkeren in een betaalparking betaal je in de Vlaamse centrum- en grootsteden gemiddeld 7,27 euro. In Roeselare ben je het goedkoopst af met 3,75 euro, terwijl je in Antwerpen reeds een forse hap uit het shopbudget haalt door ondergronds te parkeren met 11,2 euro voor vier uur parkeren.”

HALF UUR GRATIS. In de meeste steden kan men een half uur gratis parkeren om snel een boodschap te doen. Steeds vaker worden deze ‘Shop&Go-plaatsen’ uitgerust met een elektronisch systeem dat de klant automatisch beboet wanneer deze de toegelaten parkeertijd overschrijdt. Dit is bijvoorbeeld het geval in Aalst, waar het overschrijden van de parkeertijd 50 euro kost.

Volgens NSZ moeten de Vlaamse steden dan ook meer werk maken van een voordelig parkeerbeleid en zelfs in een mogelijkheid tot gratis parkeren tijdens economische belangrijke periodes voor de handel en horeca, zoals bijvoorbeeld de solden en tal van plaatselijke actiedagen en evenementen. Het wordt tijd dat de steden en gemeenten verder kijken dan hun neus lang is want een bruisende stad met goed draaiende retail en horeca zorgt ook voor meer belastingen en dus meer inkomsten voor de plaatselijke overheid.