Fake news: tv-station ontslaat video editor voor het bewerken van speech Trump

President Donald Trump sprak dinsdagavond het Amerikaanse volk toe in een tv-speech. Op de lokale zender Q13 was wel een heel opmerkelijke versie van die toedracht te zien: op de beelden lijkt een zeer oranje Trump enkele keren zijn tong op een wat viezige manier uit te steken. Het tv-station heeft daarop een video editor ontslagen. “Dit is niet onze manier van werken.”

De ontslagen werknemer zou de beelden van de speech hebben bewerkt. Tijdens zijn rede vanuit het Oval Office in het Witte Huis likte Trump tussen twee zinnen door vlug aan zijn lippen. De video editor van Q13 vertraagde en herhaalde die handeling, waardoor het lijkt alsof de president zijn tong een paar keer op zijn onderlip laat rusten voor enkele seconden.

Bovendien werd er gesleuteld aan de kleuren van de video. Daardoor lijken de huid en het haar van Trump zeer oranje.

Ontslagen

“Dit is niet onze manier van werken. Het spijt ons als dit lijkt alsof we de president op een negatief daglicht willen stellen”, laat Erica Hill, chef nieuws van Q13, weten in een statement. “We hebben ons onderzoek naar de kwestie afgerond en geconcludeerd dat het incident het werk was van een enkele editor.” De persoon in kwestie is ontslagen, klinkt het nog.