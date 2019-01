Overvallen Waregemse juwelier looft beloning van 250.000 euro uit voor gouden tip

Waregem - Vier gemaskerde gangsters sloegen, knevelden en bedreigden een Waregems juwelierskoppel half november met de dood. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met een miljoenenbuit aan exclusieve juwelen en uurwerken. Nu looft de juwelier tot 250.000 euro uit voor wie de gouden tip kan geven om de daders te vatten en de buit te recupereren.

Na sluitingstijd van hun juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem arriveerden Ronny Haesevoets (54) en zijn echtgenote Régine Libeert (55) die dertiende november rond 19 uur aan hun privéwoning, zo’n drie kilometer verderop. Nadat de metalen toegangspoort open was gegaan, sprongen plots vier gangsters tevoorschijn. Ze hadden hun slag duidelijk goed voorbereid.

De slachtoffers kregen rake klappen en werden met een wapen bedreigd. In de woning bonden de gangsters Régine vast met snelbinders.

“Je man gaat eraan als je iets probeert”, maakten de daders haar in gebroken Nederlands en Frans duidelijk. “En je zoon zullen we ook wel weten te vinden”, schreeuwden ze.

Terwijl de vrouw thuis werd bewaakt, reden andere gangsters met de juwelier naar hun zaak. Daar moest hij via de achterkant van de zaak in de Meersstraat het alarm desactiveren en tal van juwelen en horloges overhandigen. Allelaam van topmerken. Het rolluik vooraan in de winkelstraat bleef dicht waardoor ze volledig ongemerkt hun slag konden slaan.

“Een professionele bende die goed voorbereid was”, zegt de politie.

Pas na aankomst van Ronny’s zoon, die samen met zijn partner mee de juwelierszaak runt, kon het koppel worden bevrijd.

Nu looft de juwelier zelf een beloning tot 250.000 euro uit voor tips die leiden tot een doorbraak in het dossier, een aanhouding en of de recuperatie van (een deel) van de buit. Die wordt geschat op 2,5 miljoen euro.