Verdachte van steekpartij in villawijk in Knokke, geeft feiten toe: “Ik was onder invloed en was bang”

Knokke-Heist - De 26-jarige man die verdacht wordt van poging tot doodslag op een vrouw in haar eigen woning in Knokke-Heist is in het land. Hij werd in Zwitserland gevat. Het feit dat hij nu in ons land is betekent dat hij grondig verhoord kan worden over de feiten.

De politie van Knokke-Heist stond midden december voor een raadsel. Een 47-jarige vrouw - moeder van twee kinderen met Scandinavische roots en afkomstig uit het Brusselse - werd toen in haar eigen woning in de Cipressenstraat neergestoken. Ze kon de hulpdiensten nog zelf vanuit haar nieuwbouwwoning opbellen. “Ik ben neergestoken door een man. Maar het was niet mijn eigen man”, klonk het. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

De bizarre steekpartij zorgde aanvankelijk enkel voor vragen, geen antwoorden. Het labo kwam ter plaatse en trof wel de vingerafdrukken van de vermoedelijke dader aan. Bovendien registreerde een bewakingscamera in de buurt de verdachte ook. De politie verspreidde de beelden, maar dat leverde geen tips op.

Verlossend telefoontje

Eind december kwam er uiteindelijk een verlossend telefoontje. Uit het Zwitserse Zürich. De verdachte was namelijk naar daar gevlucht, maar had daarbij wellicht geen rekening gehouden met de grenscontrole. De Zwitserse politie nam zijn vingerafdrukken en het systeem deed de rest. Want daaruit bleek namelijk dat hij internationaal geseind stond. Hij werd in de boeien geslagen. Donderdag leverde Zwitserland de 26-jarige Amine M. uit aan ons land.

De woning waar de feiten gepleegd werden. Foto: tlg

Donderdagmiddag werd hij al enkele uren lang verhoord. En daarin was de jongeman behoorlijk openhartig. “Hij heeft zeer goed meegewerkt en heeft op alle vragen geantwoord”, zegt zijn advocaat Jorn Verminck. “Hij heeft daarbij ook alle feiten waar hij van verdacht wordt bekend.”

De twintiger - die illegaal in ons land verbleef - was op het moment van de feiten naar eigen zeggen onder invloed van pillen. Hij was het huis binnen gedrongen in de hoop daar geld aan te treffen. Eenmaal binnen dronk hij nog wat whisky, maar hij werd betrapt door de vrouw des huizes die thuis kwam. “Ik schoot in paniek en heb een mes genomen in de keuken. Daarmee heb ik haar inderdaad gestoken”, verklaarde hij aan de speurders. “Daarna ben ik weggevlucht. Ik heb de trein genomen. Ik was onder invloed en had schrik.” Over de periode tussen de steekpartij en zijn arrestatie herinnert de jongeman zich naar eigen zeggen niet zoveel meer.

Amine M. verscheen vrijdagochtend voor de Brugse onderzoeksrechter. Die besloot om hem aan te houden. Het onderzoek gaat ondertussen verder. Binnen enkele dagen zal Amine M. voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal dan beslissen of hij langer aangehouden blijft of niet. Aangezien de man geen vaste verblijfplaats heeft en de feiten bekende, ziet het er niet naar uit dat hij de cel snel zal mogen verlaten. Het slachtoffer is ondertussen niet meer in levensgevaar. De vrouw vocht even voor haar leven, maar herstelde uiteindelijk goed.